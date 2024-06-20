Россиянам объяснили, как солнце может испортить воду в бутылке

Вода в бутылке может навредить здоровью, если оставить ее на солнце или носить с собой в жаркую погоду. Об этом kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», ведущий научный сотрудник научной школы «Химия и технология полимерных материалов» Владимир Шипелин.

По его словам, длительное воздействие солнечных лучей на воду может привести к тому, что она станет источником неполезных химических веществ, в том числе, фталатов, бисфенолов и других. Кроме того, такое воздействие увеличит переход в воду микропластика и мельчайших пластиковых частиц.

«На самом деле вся пластиковая упаковка сделана с учетом технического регламента по безопасности. <...> Но вот перегретая на солнце пластиковая бутылка действительно может выделять в воду в небольшом количестве (на верхних пределах допустимой нормы) потенциально неприятные для нас вещества. Вопрос, в каком объеме и как часто вы будете пить такую воду. Но зачем же нагружать свой организм такой совершенно бессмысленной нагрузкой? Лучше хранить воду правильно», — сказал Шипелин.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков до этого говорил, что перед употреблением важно проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине. Любая вода, по его словам, подвержена воздействию внешних факторов, которые снижают ее качество.

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