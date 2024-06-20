В Бурятии ребенок получил сильные ожоги из-за вспыхнувшего бензина

В одном из районов Бурятии несовершеннолетний получил сильные ожоги во время ремонта машины. Об этом сообщает ГБУЗ Территориальный центр медицины катастроф.

Инцидент произошел во время ремонта автомобиля, когда неожиданно вспыхнул разлившийся бензин. Несовершеннолетний получил сильные ожоги.

Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь, а затем вертолетом санавиации он был доставлен в лечебное учреждение города Улан-Удэ. У ребенка диагностированы ожоги 40% тела. Подробности о его состоянии, а также обстоятельства случившегося неизвестны.

До этого сообщалось, что в Тверской области восьмилетняя девочка загорелась, бросив канистру с бензином в костер. Восьмилетняя школьница гуляла на улице с друзьями и увидела валявшуюся на земле канистру. Девочка не задумываясь бросила ее в костер, емкость вспыхнула, пламя перекинулось на одежду ребенка. Пострадавшая получила сильные ожоги и была доставлена в детскую областную больницу. По факту травмирования несовершеннолетней проводится проверка.

Ранее ребенок получил серьезные ожоги из-за мультиварки в Волгограде.