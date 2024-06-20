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Россиянина заподозрили в пропаганде терроризма

Дело возбуждено против жителя Челябинской области за пропаганду терроризма

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Челябинской области по подозрению в публичной пропаганде терроризма. Об этом сообщает местное издание Pchela news со ссылкой на данные УФСБ.

Отмечается, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ по Челябинской области выяснили, что мужчина является сторонником украинских националистических структур. Осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, он опубликовал в Telegram-чатах комментарии, содержащие призывы к совершению террористической деятельности, а именно к свержению действующей власти.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Расследование продолжается.

Ранее дело о госизмене возбудили против жительницы Хабаровска.

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