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В Благовещенске пассажир самолета пытался ворваться в кабину пилотов в поисках алкоголя

Mash: в Благовещенске пассажир пытался ворваться в кабину к пилотам

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Shutterstock/Eaum M

В аэропорту Благовещенска пассажир задержал вылет самолета, он пытался войти в кабину пилотов и искал алкоголь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел перед вылетом рейса Благовещенск-Москва, посадка заканчивалась, одним из последних на борт Boeing 777 поднялся пассажир с травмой. Мужчина не стал садиться на свое место, а попытался ворваться в кабину пилотов, сообщив, что летчики якобы пообещали угостить его алкоголем.

Получив отказ, 43-летний гражданин попросил закурить, экипаж самолета предложил пассажиру покурить на улице и покинуть салон. Вылет пришлось задержать на несколько минут.

До этого сообщалось, что в Сочи дебошир задержал вылет самолета, направлявшегося в Москву. Нетрезвый пассажир, разместившись на своем месте, начал приставать к сидевшей рядом девушке. Она, в свою очередь, попросила мужчину перестать, но вместо этого он устроил дебош и тем самым привлек к себе внимание других людей. В результате экипаж воздушного судна вызвал сотрудников транспортной полиции. Стражи порядка оперативно прибыли на место и сняли дебошира с рейса.

Ранее пассажирка укусила бортпроводника во время посадки в самолет и никуда не улетела.

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