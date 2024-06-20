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В Тайшете медведь прогулялся по городу и напугал местных жителей

В Иркутской области медведь гулял по городу

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МВД РФ по Иркутской области

Медведь устроил переполох на окраине Тайшета, бегавшего по городу хищника заметили местные жители. Об этом сообщает портал «НТС».

Дикий зверь вышел к людям на окраине Тайшета, медведь бродил в районе Совхоза и напугал горожан. После недолгой прогулки хищник скрылся в лесном массиве. До этого косолапого видели в селе Кузнецовка Братского района — зверь убежал в лес.

Похожее сообщение зарегистрировано в Усть-Илимском районе, там медведь бродил вблизи дачных участков поселка Тубинский. Житель Бодайбо видел сразу трех медведей — они стояли за оградой дома в микрорайоне Кирпичном, а затем ушли в лес. Полиция призывает не посещать лесные зоны там, где заметили хищников.

До этого сообщалось, что в Холмском районе Сахалинской области пенсионерка спаслась от медведя. Инцидент произошел в селе Калинино, в частный дом забрел медведь, в помещении находилась пенсионерка, которая спряталась от хищника на втором этаже дома. Зверь побродил по комнатам и территории участка и ушел обратно в лес. На место выезжали охотоведы, но отловить косолапого не удалось, местность будут дополнительно обследовать. По словам пенсионерки, медведь не проявлял агрессии.

Ранее медведь напал на машину с людьми на Сахалине.

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