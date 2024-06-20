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Двух воспитательниц частного детсада отправили под суд за истязание 11 подопечных

В Новосибирске будут судить воспитателей, которые били детей ногами и руками

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Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске воспитатели частного детского сада попали на скамью подсудимых за истязание несовершеннолетних. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным следствия, две женщины, работавшие в детском саду в Октябрьском районе города, применяли силу к воспитанникам на протяжении 2023 года.

Сотрудницы избивали подопечных, которым на тот момент было от двух до шести лет, руками, ногами и различными предметами, а также оскорбляли их, понимая, что дети находятся в силу возраста в беспомощном состоянии. Воспитательницы использовали противоправные методы по незначительным поводам.

В итоге их обвинили в истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Потерпевшими по делу были признаны 11 дошкольников. В ближайшее время дело рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

Ранее на Урале воспитатели детсада вывели двухлетнего ребенка на улицу босиком в мороз.

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