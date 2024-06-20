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Дело о госизмене возбудили против жительницы Хабаровска

Против хабаровчанки возбудили дело о госизмене за сбор и передачу данных СБУ

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Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю, передает ТАСС.

Отмечается, что дело расследуется следователями УФСБ.

По данным ведомства, женщина собрала и передала представителям спецслужб Украины информацию, которая может быть использована соседним государством против безопасности Российской Федерации.

Также на этой неделе вступил в силу приговор сотруднику Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии за государственную измену.

Мужчину задержали и арестовали в апреле 2021 года. Его подозревали в передаче отчетов о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту.

До этого в ЛНР обвинили в совершении государственной измены местную жительницу за укрывание в своей квартире двух украинских военнослужащих.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.

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Обвинения в госизмене
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