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Ученый объяснил, опасно ли фотографировать молнию на смартфон

Профессор Шамин: не пытайтесь пользоваться смартфоном на возвышенностях в грозу

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Сергей Булкин

Желание запечатлеть на смартфон эффектные молнии во время грозы при определенном стечении обстоятельств может привести к трагедии. Об этом «Газете.Ru» рассказал д.ф.-м.н., профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

По его словам, в 2021 году молния попала в троих британцев, пока они делали селфи на фоне стихии. В Индии в этом же году пострадали при попытке сделать фото молнии 11 человек.

«Безусловно, молния попадает в смартфон не в конкретный момент фото: сам гаджет способен притянуть разряд. Важное уточнение: при обычном разговоре по телефону или селфи в городских условиях трагедия, скорее всего, не произойдет. Большинство смартфонов обладают пластиковым корпусом: он является диэлектриком. Кроме того, напряженность поля у мобильного телефона очень мала, даже во время приема звонка она не возрастает настолько, чтобы притянуть молнию», — объяснил он.

Опаснее ситуация на природе или открытой местности.

«В этом случае не пытайтесь пользоваться смартфоном на возвышенностях, под одиноко стоящими деревьями или столбами, большими металлическими объектами. В таких местах во время грозы не нужно находиться в принципе. Лучше — найти надежное укрытие», — рекомендовал специалист.

А вот нахождение во время грозы рядом с водоемом — со смартфоном или без — гораздо опаснее.

«При приближении грозы немедленно уйдите как можно дальше от береговой линии. Вода отличный проводник тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров», — резюмировал Шамин.

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