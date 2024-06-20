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Больше половины россиян перевелись летом на удаленку, чтобы уехать за город

В летнее время уезжают работать на дачу 65% россиян

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Shutterstock

Больше половины — 65% — опрошенных россиян перевелись летом на удаленку, что уехать за город. При этом каждый десятый принимает решение о дистанционном формате, даже несмотря на запрет начальства: респонденты покидают офис во время отпуска руководителя. Об этом говорится в исследовании Контур.Толка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

70% сотрудников рассказали, что просят руководителей о переводе на удаленку в летние месяцы. Большинство объяснило решение тем, что не переносит жару в городе: им комфортнее трудиться за городом. Каждый четвертый использует эту возможность, чтобы путешествовать и при этом сохранить дни отпуска. Еще 5% удается отпроситься на удаленку только летом, в другое время такой формат занятости запрещен в компании.

Большинство россиян в летнее время уезжает работать на дачу (65%), еще 15% совмещают выполнение обязанностей с отдыхом на море. 8% путешествуют по России, столько же не планируют поездки и просто работают из дома.

Чтобы договориться с руководителем о переводе на удаленку, респонденты берут дополнительные проекты и задачи (62%). Еще четверть сотрудников обещает начальству наладить отношения с «неудобными» клиентами. Каждый десятый опрошенный готов отказаться от премий и бонусов, лишь бы работать удаленно в летнее время.

Если найти компромисс о переводе не удается, половина опрошенных просят прибавку к зарплате. 19% сотрудников признались, что огорчаются из-за отказа, но продолжают ездить в офис. Еще 13% берут внеплановый отпуск. При этом 10% сотрудников все равно работают из дома, даже несмотря на запрет, — они делают это во время отпуска руководителя. Лишь 6% поднимают вопрос об увольнении из компании, если им запрещают уйти на удаленку летом.

«Опрос показал, что специалисты российских компаний готовы отвечать за качество выполнения задач на дистанционке. 23% респондентов отметили, что работают одинаково хорошо и дома, и в офисе. 39% работников уверены: на удаленке успевают сделать даже больше. Сосредоточиться на задачах и при этом поддерживать связь с коллегами им помогают продукты для корпоративных коммуникаций, такие как мессенджер и сервис онлайн-встреч», — прокомментировал Павел Скрипниченко, руководитель проекта Контур.Толк.

Ранее выяснилось, что подавляющее число россиян вынуждены работать в отпуске.

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