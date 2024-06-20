Владельцы авто с ДВС надеются на отмену льгот для электромобилей

Большинство владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания не устраивает наличие льгот для электроавтомобилей. А свыше трети ожидают, что в ближайшие годы привилегий для владельцев таких машин станет меньше, выяснилось в ходе опроса автомобилистов, проведенного Группой Ренессанс страхование (MOEX: RENI).

Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов об их отношении к электромобилям и о том, насколько хорошо они осведомлены о ситуации с развитием электротранспорта и инфраструктуры для него в России. Свыше половины опрошенных россиян считают, что стоимость и содержание электроавтомобиля обходятся значительно дороже, чем автомобиля с обычным двигателем. По мнению каждого пятого, дороже обходится и страховка — ОСАГО и каско.

При этом большинство опрошенных (61%) считают, что несмотря на то, что приверженцам «экологичного транспорта» приходится нести более высокие расходы на его обслуживание, им не должны быть положены какие-либо льготы — в противном случае это было бы несправедливо по отношению к владельцам автомобилей с обычным двигателем.

О наличии преимуществ для владельцев электрокаров знают 40% опрошенных. Из них абсолютное большинство (74%) знают об отсутствии транспортного налога в ряде регионов РФ для таких машин с электродвигателем, 22% — о бесплатной парковке, 15% — о возможности получить возмещение части затрат на покупку электроавтомобиля и 5% — о бесплатном проезде по федеральным платным автодорогам.

«Представление, что ОСАГО и каско для электрокаров дороже — ошибочно, стоимость полиса сопоставима с обычным автомобилем. Просто электрокары — это в основной массе дорогие авто, поэтому и сформировалось такое представление. Например, для Tesla средний тариф — 4% (хотя спецпрограмма для электромобилей включает, кроме обычных рисков, также повреждение аккумулятора, неограниченное число эвакуаций, обращения без справок о ДТП не на 3-5%, как обычно, а на порядок больше — до 30% от страховой суммы)», — прокомментировал вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Лишь каждый пятый опрошенный считает, что льготы мотивируют на приобретение электромобиля. По мнению 30% респондентов, они могут оказать незначительное влияние на решение о покупке электрокара, но определяющими будут другие факторы, например, стоимость и расходы на содержание. 28% убеждены, что льготы оказывают минимальное влияние на принятие решения о покупке либо вовсе его не оказывают. И 21% респондентов считают, что побудить купить электроавтомобиль могут только возможное наличие экономической выгоды и наличие инфраструктуры для таких машин, включая достаточное количество зарядных станций.

Свыше половины участников опроса ожидают, что с годами государство будет все меньше поощрять владельцев электротранспорта. В частности, каждый пятый считает, что через 5-10 лет льгот для обладателей электромобилей станет меньше, а еще больше опрошенных (37%) полагают, что этот момент настанет гораздо быстрее — уже через 3-5 лет.

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