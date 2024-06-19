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Больше сотни екатеринбуржцев застряли на 12 часов в аэропорту турецкого города Даламан

«Осторожно, новости»: в Турции больше сотни екатеринбуржцев застряли в аэропорту

Екатеринбуржцы не могут выбраться из аэропорта турецкого Даламана более десяти часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Самолет следовал из Екатеринбурга в Анталию, но топлива не хватило, поэтому было принято решение сесть в другом городе. В результате, по словам пассажиров, они застряли в воздушной гавани на 12 часов. Всего на борту находилось больше сотни человек.

Россияне находятся в зале ожидания, им не предоставляют места в отелях. Помимо этого, за все время ожидания они получили только бутерброды и воду. При этом среди пострадавших большое количество детей.

Авиакомпания «Победа» организовала специальный чат, в котором делится новостями о ситуации. Однако с новостями могут ознакомиться не все.

«У многих людей нет интернета, к киоскам для бесплатного доступа в сеть их также не пускают, оплатить связь русской картой они не могут», – сообщается в публикации.

Судя по сообщениям из чата, аэропорт не смог предоставить нужное количество порций горячего питания, поэтому им дали бутерброды. Помимо этого, планировалась дополнительная выдача воды.

На данный момент неизвестно, когда люди смогут вылететь из аэропорта. Некоторые уехали из аэропорта сами, не дожидаясь самолета в Анталию.

Ранее более 600 человек застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды.

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