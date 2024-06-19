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В московском вузе задержали более десяти человек

Baza: в Москве около 20 человек задержали в медико-стоматологическом вузе

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Shutterstock

В Москве прошли массовые задержания в медико-стоматологическом университете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, всего правоохранители направили в отдел МВД около 20 человек, среди них и студенты, и педагоги, в число последних вошел преподаватель стоматологического факультета.

«Очевидцы сообщают, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооруженных силовиков», – сообщается в публикации.

Предположительно, причиной стала попытка учащихся «купить» один из экзаменов. По предварительной информации, среди задержанных есть два студента, которые якобы собирали деньги со студентов и передавали преподавателям.

О ситуации в правоохранительных органах узнали после того, как якобы одному из родителей не понравилась такая возможность сдать экзамен, поэтому он обратился в МВД.

На данный момент задержанные находятся в полиции. Официальная информация пока отсутствует.

Ранее в Турции арестовали студента, который использовал ИИ для сдачи экзамена.

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