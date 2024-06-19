Названа причина разгерметизации резервуара на нефтебазе в Азове

Второй резервуар на нефтебазе в Азове разгерметизировался из-за горящей соседней емкости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, предварительно установлено, что второй резервуар не выдержал сильного теплового воздействия.

До этого сообщалось, что площадь пожара на нефтебазе в Азове (Ростовская область) после превысила 6000 квадратных метров. К этому привела разгерметизация второго резервуара.

Губернатор региона Василий Голубев признал, что ситуацию на объекте не удается стабилизировать. Специалисты МЧС продолжают тушить пожар.

В ночь на 18 июня Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. По его данным, никто не пострадал. Позднее губернатор сказал, что риски распространения пожара на другие объекты отсутствуют, угроз для населения нет. Сотрудники Роспотребнадзора провели мониторинг состояния окружающей среды и не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, добавил губернатор.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.