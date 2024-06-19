Площадь пожара на нефтебазе в Азове превысила 6 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на нефтебазе в ростовском городе Азове после разгерметизации второго резервуара превысила 6 тысяч квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6300 квадратных метров», — сообщил источник агентства.

В ночь на 18 июня Азовский район Ростовской области подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из-за этого на территории местной нефтебазы начался пожар — здесь загорелись резервуары с нефтепродуктами.

По словам губернатора региона Василия Голубева, во время атаки никто из жителей не пострадал. Изначально возгорание удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. К его ликвидации были привлечены 200 сотрудников экстренных служб и 49 единиц техники.

Однако 19 июня глава субъекта заявил, что специалистам все еще не удалось стабилизировать ситуацию на месте пожара. Более того, в 16:40 (совпадает с мск) на нефтебазе зафиксировали разгерметизацию второго резервуара. Сейчас огнеборцы продолжают тушить пламя.

Ранее в Ростовской области после атаки украинских дронов зафиксировали нарушение электроснабжения.