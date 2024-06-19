В Петербурге художницу, устроившую фотосессию на кладбище, отправили под стражу

Суд Петербурга избрал меру пресечения художнице, которую задержали после фотосессии на кладбище. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Художницу Анну Пантелееву отправили под стражу на месяц, до 17 июля.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», на заседании арестованная плакала и назвала поступок импульсивным. Выбор локации она объяснила тем, что любит эстетику старых захоронений. По словам девушки, скрываться не собиралась.

Девушка была задержана накануне на Большеохтинском кладбище. Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка опубликовала фото, на которых она связана и снимается без белья. Локацией для съемок стало местное кладбище. В действиях художницы усмотрели признаки надругательства над местами захоронения.

После того, как на фото обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, девушка, по данным источника, объявила сбор денег на билеты, но уехать не успела.

Ранее в Петербурге задержали еще одну художницу за фотосессию на кладбище.