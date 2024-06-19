Суд признал законным приговор профессору МФТИ Голубкину

Приговор сотруднику Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерию Голубкину, осужденному на 12 лет колонии за государственную измену, вступил в силу. Об этом пишет ТАСС.

«Приговор в отношении Голубкина оставлен без изменений, решение суда первой инстанции вступило в законную силу», — сказала представитель Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Ожидается, что профессор обжалует приговор в кассационном порядке, поскольку считает себя невиновным. Суд над Голубкиным проходит в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся секретные документы.

26 июня 2023 года Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене.

Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. Его подозревали в передаче отчетов о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT Йохану Стиланту. Адвокат Иван Павлов (признан в РФ иностранным агентом) уточнял, что сам россиянин не занимался сбором данных для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их. Сам ученый вину не признал. В вузе, где он преподает, заявили, что у него не было доступа к информации, которая представляет гостайну.

Ранее Верховный суд России отправил на пересмотр дело профессора Голубкина о госизмене.