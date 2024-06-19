В Одесской области произошел взрыв

В Одесской области на фоне воздушной тревоги прозвучал взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».

Никаких подробностей инцидента не приводится.

В 17:17 по московскому времени на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

19 июня в результате атаки беспилотников во Львове и окрестностях было повреждено административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

До этого сообщалось, что Одесса может остаться без скорой помощи, так как водители массово увольняются из-за мобилизации на Украине.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одесской области произошла диверсия на железной дороге.