В Ростовской области больше суток не могут потушить нефтебазу после удара БПЛА

Ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне произошел пожар после удара украинских беспилотников, не удается стабилизировать.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара», — написал глава региона.

По его словам, специалисты МЧС продолжают тушить пожар.

В ночь на 18 июня Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. По его данным, никто не пострадал. Позднее губернатор сказал, что риски распространения пожара на другие объекты отсутствуют, угроз для населения нет. Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг состояния окружающей среды и не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, добавил губернатор.

По информации МЧС, к ликвидации пожара на площади 3,2 тысячи квадратных метров и объемом четыре тысячи кубометров привлекли 200 человек и 49 единиц техники.

Утром в экстренных службах сообщили, что четыре ударных дрона Вооруженных сил Украины атаковали нефтебазу в ростовском Азове.

Ранее СМИ раскрыли, кто стоит за атакой по резервуарам с нефтепродуктами в Азове.