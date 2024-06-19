Российский проект «Муниципальный диалог» выйдет на международный уровень

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) начнет сотрудничать с Бразилией, ЮАР и Эфиопией. Соответствующие соглашения будут подписаны 21 июня в Казани на Форуме городов стран БРИКС+. Об этом сообщили в ассоциации.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что впервые в истории организации ассоциация начинает сотрудничество и обмен опытом с иностранными государствами, и таким образом проект «Муниципальный диалог» выйдет на международный уровень.

«В российских муниципалитетах накоплен большой опыт, много интересных управленческих практик в экономике, образовании, культуре, экологии. Мы открыты к диалогу и готовы делиться опытом с теми, кто готов нас лучше узнать и услышать: нашу культуру, традиции, ценности, чтобы эффективно внедрять лучшие практики и решения на благо жителей», — заявила Ирина Гусева.

Также на форуме пройдут переговоры сопредседателя ВАРМСУ с заместителем председателя правительства КНР, отвечающего за вопросы местного самоуправления.

Стороны обсудят сотрудничество в сфере народной дипломатии, внедрения инновационных инфраструктурных проектов, направленных на развитие муниципалитетов стран.

Кроме того, в рамках форума состоится дискуссионная сессия о межмуниципальном и международном сотрудничестве, а также будут подписаны соглашения о сотрудничестве и побратимстве между Казанью и китайским городом Циндао, а также между Елабужским муниципальным районом и акиматом Кызылординской области Казахстана.

Международный форум БРИКС+ объединит около 200 мэров, вице-мэров, руководителей муниципальных объединений и ассоциаций из 21 страны.