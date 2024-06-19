Госдума приняла постановление по докладу о преступлениях Киева

Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили доклад парламентской комиссии по расследованию преступлений украинских властей против детей. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Презентовала доклад вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, а в обсуждении приняли участие не только депутаты, но также представители Следственного комитета, Генпрокуратуры, МИД, омбудсмена по правам человека и ряда регионов РФ, включая ДНР, ЛНР, Крым, Херсонскую, Запорожскую, Белгородскую области и Севастополь.

«В мире сформирована однобокость, запрет на свободу слова. Все это приводит к тому, что... подают это... как будто здесь украинская сторона... не при чем. Очень даже при чем. Виноваты они», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе доклада Кузнецова рассказала, что в 2014-2022 годы с территорий Донбасса, подконтрольных Киеву, пропали 1,6 тыс. несовершеннолетних, а с начала 2022 года украинские власти вывезли с территории Новороссии порядка 65 тыс. детей.

Вице-спикер ГД добавила, что украинские силовики создали спецподразделения «Феникс» и «Белый ангел», которые похищают детей, даже если для этого приходится отнимать их у родителей.

На основании этого Кузнецова предложила признать действующие украинские власти и подконтрольную им армию террористическими структурами.

Ранее сообщалось, что данные о преступлениях Киева могут включить в учебники истории РФ.