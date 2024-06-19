Экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж и попали на видео

В Англии экоактивисты распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа. Видео акции появилось на странице движения Just Stop Oil в соцсети X (бывший Twitter).

Мужчина с баллоном краски подбежал к знаменитому неолитическому памятнику и успел испачкать несколько валунов, чтобы напомнить общественности о необходимости защиты окружающей среды.

«За день до летнего солнцестояния два человека вышли на акцию, требуя от нового правительства подписать юридически обязывающий договор о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2030 году», — говорится в сообщении организации.

Таким экстравагантным образом активисты обратились к лейбористам, которые могут сменить консерваторов у власти по итогам парламентских выборов в начале июля.

Сообщается, что по итогам акции был арестован 21-летний студент Оксфордского университета.

Ранее женщина-вандал наклеила плакат на картину Клода Моне в парижском музее Орсе.