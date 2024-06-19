Россиянин случайно перепилил вместо дерева руку и повредил артерию

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 22-летнего пациента, получившего травму из-за нарушения техники безопасности при использовании инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Мужчина работал с ручной бензопилой и случайно перепилил себе артерию. Родственники оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую.

«Пациент потерял много крови. Под наркозом ему произвели осмотр большой и глубокой раны, пересеченной плечевой артерии и вены. Затем мы сшили артерию, восстановив естественное кровоснабжение», — рассказал сосудистый хирург больницы Сергей Лисин.

Сутки пациент находился под наблюдением врачей в реанимации, после чего его перевели в обычную палату.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Медикам удалось сохранить подвижность и чувствительность руки.

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