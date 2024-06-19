В Москве раскрыли ОПГ, которая незаконно завладела 60 квартирами

В Москве задержали предполагаемых участников организованной преступной группировки (ОПГ), которая незаконно завладела 60 квартирами в столице. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Уточняется, что всего задержано более 40 человек — среди них возможные организаторы и участники группы. На них возбудили уголовные дела о мошенничестве и легализации незаконно приобретенной собственности.

По версии следствия, с 2010 по 2024 год ОПГ, пользуясь фальшивыми документами, покупала квартиры ушедших их жизни москвичей. Отмечается, что за время своей преступной деятельности группировка причинила ущерб городу на 250 млн рублей.

6 июня СК предъявил обвинение в мошенничестве двум руководителям московского фитнес-клуба «Фитнес сити эталон». По данным ведомства, обвиняемые заключили более 30 контрактов на сумму около 300 тысяч рублей о посещении зала, но к тому времени фитнес-центр подлежал принудительному выселению.

Ранее в Ростовской области задержали мошенника, похитившего более 10 млн рублей.