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В Москве раскрыли ОПГ, которая незаконно завладела 60 квартирами

СК сообщил о задержании членов ОПГ, завладевшей квартирами на 250 млн рублей

В Москве задержали предполагаемых участников организованной преступной группировки (ОПГ), которая незаконно завладела 60 квартирами в столице. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Уточняется, что всего задержано более 40 человек — среди них возможные организаторы и участники группы. На них возбудили уголовные дела о мошенничестве и легализации незаконно приобретенной собственности.

По версии следствия, с 2010 по 2024 год ОПГ, пользуясь фальшивыми документами, покупала квартиры ушедших их жизни москвичей. Отмечается, что за время своей преступной деятельности группировка причинила ущерб городу на 250 млн рублей.

6 июня СК предъявил обвинение в мошенничестве двум руководителям московского фитнес-клуба «Фитнес сити эталон». По данным ведомства, обвиняемые заключили более 30 контрактов на сумму около 300 тысяч рублей о посещении зала, но к тому времени фитнес-центр подлежал принудительному выселению.

Ранее в Ростовской области задержали мошенника, похитившего более 10 млн рублей.

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