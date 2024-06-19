Убийца девочки в Кузбассе перед расправой привязал ее к дереву и пытался самоудовлетвориться

Убийца 12-летней девочки из Кузбасса перед расправой привязал ее к дереву и пытался самоудовлетвориться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, 18 июня преступник поймал девочку, когда та шла домой из пришкольного детского лагеря. Мужчина схватил несовершеннолетнюю, привязал ее к дереву, раздел и совершил попытку самоудовлетворения, глядя на нее, однако ничего не вышло. После этого он задушил ребенка штанами, которые с нее же и снял.

Сообщается, что на следующий день убийца вернулся на место преступления. Он несколько раз ударил тело ребенка шампуром в грудь и выбросил девочку в колодец.

Мать убитой искала ее сначала сама, а потом обратилась в полицию. Тело нашли 19 июня. В жестокой расправе над ребенком заподозрили 49-летнего экс-участника СВО Андрея Быкова, который вернулся из украинского плена в начале текущего года. Мужчина был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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