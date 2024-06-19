В Госдуме предупредили, что преступлений с участием бойцов СВО «будет еще больше»

В городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки — по данным СМИ, многократно судимый мужчина вышел из колонии для участия в военной операции и уже успел вернуться. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что подобных преступлений с участием военных «будет еще больше», поскольку они не социализированы. Она считает, что правоохранительные органы должны защищать общество от этих людей.

«Этих преступлений будет еще больше. Еще больше, потому что привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут со спецоперации. Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились, они возвращаются в общество. И вот этот период социализации, получается, сокращенным у них. Предположим, кто-то половину срока отбыл, кто-то треть срока отбыл, и участие в спецоперации — это основание для того, чтобы вернуться раньше положенного срока. Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться — это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей», — сказала она.

Останина подчеркнула, что вернувшиеся с фронта осужденные должны находиться в регулярном контакте с правоохранительными органами, которые, в свою очередь, обязаны помогать военным с трудоустройством.

«Они же не в тепличных условиях находятся там — с одной стороны колония, с другой стороны еще более жесткие условия в зоне спецоперации. Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество. Поэтому ни в коем случае нельзя освобождать правоохранительные органы от контроля за теми, кто вернулся из зоны спецоперации и до этого находился в местах лишения свободы. Обязательно этот контроль должен быть постоянным. Это должна быть помощь с трудоустройством, с одной стороны, с другой стороны, еженедельная, ежемесячная отметка и контакты с органами правоохранительными. Еще раз буду обращаться по этому конкретному случаю», — добавила она.

Останина уточнила, что соответствующий законопроект обязательно должен появиться в ближайшее время – по ее мнению, депутатам нужно «поторопиться».

«Я не могу это сказать [когда появится законопроект], потому что у нас комитет по обороне пока с такой инициативой сам не выходил. Он вышел только с идеей как раз демократизации на право этим людям участвовать в зоне СВО, но при этом второй части пока не вносит. Я думаю, что мы, депутаты, тоже должны поторопиться, в частности, наш комитет, который должен защищать интересы детей. Я думаю, что мы тоже сподвигнем профильный комитет по обороне с таким предложением выйти», — заключила она.

18 июня 12-летняя школьница вышла из дома в городе Топки Кемеровской области и не вернулась. Пропавшую более суток искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

19 июня тело ребенка удалось обнаружить на дне колодца возле заброшенного здания. Следователи установили, что смерть девочки носила криминальный характер. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, правоохранители задержали 49-летнего подозреваемого в совершении преступления. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», им стал 49-летний Андрей Быков из села Малый Корчуган, который ушел на СВО из колонии и в апреле попал в плен. Позже мужчина был внесен в списки на обмен и в феврале вернулся в Кузбасс.

Как выяснила «Газета.Ru», он представал перед судом по крайней мере шесть раз, в 2019 году он получил 13,5 года за убийство пенсионерки — он раздел женщину и задушил ее.

Как сообщал Telegram-канал Mash Siberia, Быков поймал девочку на пути из школы и перед убийством издевался над ней — привязал к дереву и раздел. После этого он задушил ребенка ее же штанами и ушел, а утром следующего дня вернулся, несколько раз ударил тело шампуром в грудь и выбросил в колодец.

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