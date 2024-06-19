Челябинка показала страшные ожоги, полученные в автобусе

В Челябинске местная жительница рассказала, что получила в автобусе ожоги. Женщина потеряла в транспорте сознание и очнулась на остановке — она предполагает, что ее высадил водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Как утверждает пострадавшая, инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту 22А.

«Произошел ожог моей ноги о радиатор внутри салона автобуса, в результате которого я потеряла сознание и упала на раскаленный радиатор всей ногой», — рассказала жительница Урала.

Женщина удивилась, почему ни водитель, ни пассажиры не вызвали ей скорую помощь. Челябинка отметила, что очнулась на остановке, а медикам позвонили прохожие.

Пострадавшая рассказала, что врачи зафиксировали у нее факты неоднократной потери сознания и ожог второй степени. По словам пассажирки, руководитель компании-перевозчика на контакт с ней не идет и в случившемся своей вины не видит.

Ранее петербуржец попал в больницу с некрозом ягодиц после поездки в автобусе.