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Дачникам рассказали, как спасти урожай от ливней

Агроном Ганичкина: спасти урожай от ливней помогут водоотводы

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Телеграм-канал «РИА «Новости»

Главный агроном России Октябрина Ганичкина в беседе с РИАМО рассказала, как спасти огород от ливней, обрушившихся на Московский регион.

«Сейчас грядки не защитить, если только прикрыть пленкой. Я, например, не буду защищать, потому что пусть проливают — у нас уже растения большие, и они не повредятся. Если у кого-то уже заливает, то надо отводы делать, чтобы вода лишняя ушла», — сказала Ганичкина.

Она добавила, что обильные дожди имеют и положительный эффект, в частности, для деревьев и кустарников. Ливни, по ее словам, смывают тлю, паутину, клеща и других вредителей.

В этом летнем сезоне в Москве и Подмосковье часто наблюдаются дожди с грозами и сильным ветром. Как отмечала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, магнитные бури усложняют такую погоду, однако не они являются ее причиной.

На атмосферных фронтах, по ее словам, наблюдается интенсивная термическая и динамическая конвекция, произошло трение между облаками, оно создало электрические разряды, и возникли грозы.

Росгидромет до этого спрогнозировал в Москве похолодание, которое начнется с четверга. Ожидается, что ночью температура воздуха местами понизится до +8°C. В течение всей недели, кроме среды, в столице прогнозируются дожди, которые перешагнут месячную норму осадков.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице закончатся ливни.

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