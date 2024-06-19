Убийцей школьницы под Кемеровом мог быть шестикратно судимый участник СВО

В городе Топки Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что мужчина был участником военной операции на Украине — он ушел на фронт из колонии и попал в плен. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», подозреваемым стал 49-летний Андрей Быков из села Малый Корчуган, он вернулся из украинского плена в начале 2024 года.

Как выяснила «Газета.Ru», Андрей Быков несколько раз был судим за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2019 году его осудили в шестой раз — за убийство пожилой женщины. Во время бытового конфликта он раздел пенсионерку, ударил ведром по голове, а затем задушил тесьмой. Тело попытался закопать. На суде Быков заявил, что погибшая его оскорбляла. За преступление ему назначили 13,5 года колонии.

Как рассказали «Газете.Ru» жители Топок, подозреваемый в убийстве девочки живет в деревне Малый Корчуган и до недавнего времени находился в зоне СВО.

«У нас город маленький, 28 тысяч населения! Все в основном знают друг друга. Рядом с Топками, в пяти километрах, есть деревня, он оттуда. Сидел за убийство по 105-й статье. Пункты я не знаю, и лучше не знать», — рассказал житель города Михаил.

Семью убитой школьницы местные жители характеризуют только с положительной стороны.

«Семья очень хорошая. Знаю очень давно. Вместе работали с мамой девочки, и общаемся. Не пережить такую утрату, когда ребенка убивают. Я сама мама двоих детей, и для меня это очень тяжело — пережить их боль. Девочка была спокойная, ни с кем не конфликтовала. За что такой изверг убил ее, не понятно. Таких людей вообще, я думаю, нельзя выпускать из зоны СВО, которые идут туда служить из тюрьмы за убийство, и их отпускают», — сказала Марина.

Известно, что 3 апреля прошлого года Быков попал в плен к ВСУ, где провел несколько месяцев. Украинские ресурсы публиковали допрос, где он рассказывал о своей судьбе и участии в боевых действиях. Позже Быков был внесен в списки на обмен и в феврале вернулся в Кузбасс.

Пропавшую в Кемеровской области 12-летнюю девочку более суток искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Школьница ушла из дома 18 июня и не вернулась, в последний раз ее видели в магазине «Пятерочка».

Тело ребенка удалось обнаружить на дне колодца возле заброшенного здания. Следователи установили, что смерть девочки носила криминальный характер. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, правоохранители задержали 49-летнего подозреваемого в совершении преступления. Выясняется, надругался ли он над школьницей перед убийством. Ее одежда на кадрах с места убийства лежит рядом с колодцем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нальчике осудили военного, расстрелявшего соседа за переписку с его женой.