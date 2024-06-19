Отель и музей в центре Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании

В центре Тюмени из-за поступивших сообщений о минировании эвакуировали отель и музейный комплекс. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Ura.ru.

По информации агентства, музейный комплекс имени Словцова и отель DoubleTree by Hilton эвакуировали. Предварительно, это произошло в связи с поступившими сообщениями о минировании объектов.

В информационном центре правительства региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой подозрительных сообщений. Они поступили в несколько объектов города.

«Работают специалисты ведомств и служб. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — отметили в информационном центре.

До этого петербургского подростка осудили на 5 лет за «почтовый терроризм». Он умышленно рассылал сообщения о якобы готовящихся актах терроризма из хулиганских побуждений.

Ранее в Брянской области задержали мужчину, заявившего о планах взорвать здание УФСБ.