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Отель и музей в центре Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Тюмени из-за сообщений о минировании эвакуировали отель и музей

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Shutterstock

В центре Тюмени из-за поступивших сообщений о минировании эвакуировали отель и музейный комплекс. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Ura.ru.

По информации агентства, музейный комплекс имени Словцова и отель DoubleTree by Hilton эвакуировали. Предварительно, это произошло в связи с поступившими сообщениями о минировании объектов.

В информационном центре правительства региона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов занимаются проверкой подозрительных сообщений. Они поступили в несколько объектов города.

«Работают  специалисты ведомств и служб. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — отметили в информационном центре.

До этого петербургского подростка осудили на 5 лет за «почтовый терроризм». Он умышленно рассылал сообщения о якобы готовящихся актах терроризма из хулиганских побуждений.

Ранее в Брянской области задержали мужчину, заявившего о планах взорвать здание УФСБ.

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