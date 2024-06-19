В Китае мужчина по незнанию купил секретные государственные документы за $1

В Китае мужчина случайно купил секретные государственные документы, заплатив за них $1, пишет Oddity Central. Узнав, какие бумаги попали к нему в руки, он сам обратился в полицию.

Как пишут местные СМИ, мужчина по фамилии Чжан, увлекающийся военной тематикой, купил несколько профильных армейских книг на станции переработки бумаги, заплатив за них $1. Начав читать их, китаец осознал, что у него в руках оказались конфиденциальные данные о китайской армии.

Чжан решил, что будет лучше, если он сам придет в полицию и сообщит о случившемся. Офицеры высоко оценили его сознательную позицию, отметив, что все могло бы быть по-другому, если бы военные секреты оказались в руках злоумышленников.

После оповещения властей о ситуации, в центр переработки макулатуры было направлено специальное подразделение, чтобы выяснить, как там оказались секретные документы. Расследование показало, что в этом виноваты двое военных, которым было приказано уничтожить книги, но вместо этого они продали их за $2.

Ранее китаянка пыталась отравить беременную коллегу, чтобы не работать за нее во время декрета.