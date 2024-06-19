Милонов призвал запретить усыновлять детей из России живущим на Западе россиянам

В России необходимо ввести запрет на усыновление российских детей не только гражданам стран, в которых разрешена смена пола, но и россиянам, постоянно проживающим в них. Таким мнением в интервью «Ридусу» поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, комментируя инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По мнению депутата, такая инициатива может возмутить «богатеньких» граждан, однако он призвал не обращать на это внимания. Он подчеркнул, что те россияне, которые захотят усыновить ребенка из России, должны вернуться в страну.

«У нас, например, есть африканские страны, куда мы не рекомендуем ездить, где муха цеце, малярия и прочие беды. Почему мы должны разрешать вывозить детей во Францию или Германию? Эти страны намного опаснее, чем Африка. Если от малярии можно вылечиться, то в современной Европе свирепствует такая гадость, от которой вообще нет лекарства», — заключил Милонов.

19 июня Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил запретить усыновлять детей из России гражданам стран, в которых разрешена смена пола. Он отметил, что такая инициатива является «совершенно очевидной».

Ранее в Госдуме поручили разработать проект о наказании за продажу энергетиков детям.