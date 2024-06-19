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Пассажирка укусила бортпроводника во время посадки в самолет и никуда не улетела

В Индии женщина при посадке поссорилась с пассажирами и укусила бортпроводника

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Shutterstock/Eaum M

Женщина устроила дебош при посадке на рейс Лакхнау — Мумбаи и никуда не улетела. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 18 июня в аэропорту Лакхнау во время посадки в самолет, который должен был вылететь в 17:25. Одна из пассажирок вступила в жаркий спор с остальными путешественниками, едва оказавшись на борту. Когда члены экипажа вмешались в ситуацию, женщина переключила свое внимание на них. В итоге хулиганка укусила за запястье бортпроводника, и на место были вызваны сотрудники наземной службы.

После этого пассажирку доставили в полицейский участок и завели на нее дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью и нарушении спокойствия.

«Женщина была в стрессе и не в здравом уме», — отметил начальник участка.

Известно, что задержанная, постоянно проживающая в Мумбаи, прилетала в Лакхнау, чтобы встретиться со своей сестрой, а после возбуждения уголовного дела она была отправлена обратно к родственникам.

Ранее женщина на борту самолета British Airways покусала полицейских.

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