Студенты 4 российских вузов смогут создавать революционные решения в сфере ИИ

Сбер и Яндекс откроют бакалавриат совместно с 4 российскими вузами (ИТМО, ПФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис), сообщает пресс-служба Сбера.

Главное отличие программ ИИ360 от существующих в том, что они нацелены на подготовку специалистов, которые будут создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения.

«Сбер давно развивает сотрудничество с вузами в сфере ИИ: сегодня на 11 магистерских образовательных программах обучается более 700 студентов», — отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова.

Также студенты будут получать повышенную стипендию и персональные гранты.

«В ближайшей перспективе спрос на высококвалифицированные кадры по работе с искусственным интеллектом и новейшими технологиями будет только расти — во всех отраслях нужны такие профессионалы», — заявил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Выпускники смогут создавать новые технологии, позволяющие повышать безопасность автономного транспорта, качество ответов генеративных моделей и другие.

Всего в учебном году 2024-2025 университеты-участники примут 100 выпускников школ с наивысшими баллами.