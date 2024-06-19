Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студенты 4 российских вузов смогут создавать революционные решения в сфере ИИ

В России появится бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Сбер и Яндекс откроют бакалавриат совместно с 4 российскими вузами (ИТМО, ПФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис), сообщает пресс-служба Сбера.

Главное отличие программ ИИ360 от существующих в том, что они нацелены на подготовку специалистов, которые будут создавать новые фундаментальные модели, архитектуры и алгоритмы машинного обучения.

«Сбер давно развивает сотрудничество с вузами в сфере ИИ: сегодня на 11 магистерских образовательных программах обучается более 700 студентов», — отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка Ольга Цуканова.

Также студенты будут получать повышенную стипендию и персональные гранты.

«В ближайшей перспективе спрос на высококвалифицированные кадры по работе с искусственным интеллектом и новейшими технологиями будет только расти — во всех отраслях нужны такие профессионалы», — заявил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Выпускники смогут создавать новые технологии, позволяющие повышать безопасность автономного транспорта, качество ответов генеративных моделей и другие.

Всего в учебном году 2024-2025 университеты-участники примут 100 выпускников школ с наивысшими баллами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами