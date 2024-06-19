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В ЦИК РФ определили даты довыборов депутатов по трем одномандатным округам

ЦИК: довыборы депутатов по трем одномандатным округам пройдут с 6 по 8 сентября

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Дополнительные выборы депутатов Госдумы в трех освободившихся одномандатных округах официально будут проходить не один, а три дня. Постановление об этом принято на заседании Центризбиркома страны, передает «Интерфакс».

»ЦИК постановляет: провести голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам <...> в течение нескольких дней подряд — 6, 7 и 8 сентября 2024 года», — говорится в документе.

Отмечается, что речь также идет и совмещенных с ними в единый день выборах и/или референдумах, которые также проведут в этот период в отдельных регионах России.

Довыборы депутатов Госдумы (нижней палаты парламента) будут проходить в Республике Хакасия, а также Брянской и Ростовской областях.

14 июня ЦИК РФ назначал их проведение на 8 сентября, без дополнительных дней для голосования.

Один из потенциальных кандидатов в Госдуму от Хакасии уже известен. Бывший глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщал, что планирует баллотироваться именно по этому одномандатному округу.

Ранее певец Родион Газманов заявил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.

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