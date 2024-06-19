Врач рассказала о препарате для лечения диабета, который появится в России в 2027 году

Комбинация препаратов классов GLP-1 и SGLT-2 для лечения сахарного диабета второго типа и других метаболических нарушений, которая появится на российском рынке в 2027 году, позволит также снижать вес, контролировать давление и работу почек. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, комментируя работу Сеченовского Университета и российской фармацевтической компании «Акрихин» над препаратом.

Она уточнила, что агонисты GLP-1 представляют собой современный класс сахароснижающих препаратов, которые могут обеспечить надежный гликемический контроль и снижение веса.

«Они стимулируют рецепторы в желудке и снижается скорость его опорожнения. Человек долгое время не хочет есть. И, соответственно, калорий он получает меньше, а значит, он худеет» — пояснила Соломатина.

Исследование, опубликованное в журнале Cancers, до этого показало, что сетформин, лекарство для контроля уровня сахара в крови при диабете, может замедлить рост клеток рака толстой и прямой кишки.

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