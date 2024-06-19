В детской подмосковной больнице поймали врача-педофила

В Долгопрудном уголовное дело завели на предполагаемого педофила, работающего врачом-педиатром. Об этом пишет Сапа.

По данным Telegram-канала, 54-летний мужчина работает в детском соматическом отделении Долгопрудненской больницы. Врач стал фигурантом дела о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних после майского приема, на который к нему пришла 16-летняя пациентка.

По версии следствия, оставшись с девушкой наедине, врач стал приставать к ней и совершил действия сексуального характера. В итоге подозреваемого задержали. Сейчас следователи работают с пострадавшей, а также проверяют, не могли ли другие дети пострадать от домогательств педиатра.

Ранее в Якутии врач-рецидивист вышел на свободу, вернулся к работе и изнасиловал девятилетнюю пациентку.