Стало известно, какое оружие было у Ильи Кивы в момент покушения

Бывший украинский депутат Верховной рады Илья Кива, в момент покушения имел при себе пистолет, но не успел воспользоваться оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении уточнили, что на месте убийства нашли пистолет ТТ образца 1930 года, который лежал рядом с телом экс-депутата. Экспертиза признала оружие боевым, которое, вероятнее всего, принадлежало Киве.

«Сейчас правоохранители ищут человека, который продал пистолет», — отметили в публикации.

В начале декабря 2023 года в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Илья Кива, перед началом спецоперации перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время. Украинские и некоторые международные СМИ писали, что за убийством бывшего нардепа может стоять Служба безопасности Украины. Информацию о том, что Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ, подтверждали, в частности, источники УНИАН.

Ранее в СБУ раскрыли подробности убийства Кивы и Татарского.