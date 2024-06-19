Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое оружие было у Ильи Кивы в момент покушения

Mash: Илья Кива в момент покушения был с пистолетом, но не успел выстрелить

close
100%
РИА Новости

Бывший украинский депутат Верховной рады Илья Кива, в момент покушения имел при себе пистолет, но не успел воспользоваться оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении уточнили, что на месте убийства нашли пистолет ТТ образца 1930 года, который лежал рядом с телом экс-депутата. Экспертиза признала оружие боевым, которое, вероятнее всего, принадлежало Киве.

«Сейчас правоохранители ищут человека, который продал пистолет», — отметили в публикации.

В начале декабря 2023 года в Подмосковье выстрелом в голову был убит экс-депутат Илья Кива, перед началом спецоперации перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время. Украинские и некоторые международные СМИ писали, что за убийством бывшего нардепа может стоять Служба безопасности Украины. Информацию о том, что Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ, подтверждали, в частности, источники УНИАН.

Ранее в СБУ раскрыли подробности убийства Кивы и Татарского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами