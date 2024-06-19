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Врачи поддержали обязательную помощь психолога решившимся на аборт женщинам

Гинеколог-репродуктолог Милютина: 55% пришедших на аборт женщин сомневаются

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Порядка 55% пришедших на аборт женщин сомневаются в своем решении. Введение практики обязательных консультаций с психологом может помочь им передумать, считает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Однако главной для женщин остается социальная поддержка, отметила она в беседе с НСН.

Напомним, научно-практический Совет Минздрава до этого одобрил новые клинические рекомендации по проведению аборта, которые, в числе прочего, предполагают помощь психолога. По мнению Милютиной, такие меры могут помочь женщине передумать.

«Чаще всего женщина приходит на аборт из-за отсутствия поддержки семьи, — пояснила она. — Например, мужчина сказал, что ребёнок не нужен. Нередкие случаи, когда женщине под наркозом делают аборт, а она плачет. Поэтому таким женщинам нужно психологическое консультирование, а самое главное — им нужна социальная поддержка».

Новые рекомендации также вводят правило, согласно которому женщине перед абортом будут делать УЗИ, чтобы она увидела ребенка и услышала, как бьется его сердце. Однако у плода сердцебиение появляется не сразу, а медикаментозный аборт обычно делают на ранних стадиях, отметила врач. Она подчеркнула, что осуществить такие идеи можно лишь при хирургическом прерывании беременности.

«В любом случае женщина, пришедшая делать аборт, нуждается в психологической помощи», - заключила специалист.

Ранее стало известно, что запреты абортов повысили популярность стерилизации.

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