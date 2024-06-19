Россиянам рассказали, как защититься от комаров в квартире и на природе

Защититься от комаров в квартире можно с помощью фумигаторов со специальными пластинами, важно также установить противомоскитную сетку. Об этом «Москве 24» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

При выезде на природу специалист советует использовать современные спреи-репелленты. При этом ими важно пользоваться строго по инструкции, подчеркнул он. По его словам, разжигание костра не является особо эффективным способом для борьбы с комарами.

«Костер, конечно, будет несколько отпугивать комаров, но не очень сильно. Могу сказать, какой действительно работает. Это костер из кизяка — сухого помета различных травоядных животных. Его для защиты от насекомых разводят пастухи в высокогорной Монголии. Но вряд ли человек, который не привык к таким методам, легко согласится на такой костер», — отметил Марьинский.

Эксперт также не советует применять эфирные масла и одеколон, потому что эти средства вряд ли отпугнут комаров.

Аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова до этого говорила, что привлекательность человека для них зависит от того, какие микробы живут на коже человека. Одни из важнейших факторов, влияющих на привлекательность человека для комара — тепло и углекислый газ, которые выделяют люди при потении.

Ранее сообщалось, что ученый ради науки каждый день позволяет сотням комаров кусать себя.