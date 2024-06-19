Новую трамвайную остановку обустроят возле будущей станции МЦД-3

В Москве возле будущей станции Митьково Московского центрального диаметра (МЦД-3) обустроят новую трамвайную остановку. Об этом «Москве 24» сообщили в Дептрансе столицы.

По данным ведомства, строительство остановки пройдет в рамках работ по благоустройству прилегающей к станции территории. Строители сделают здесь приподнятые платформы, которые будут находиться на одном уровне с полом трамвая. Пересадка на МЦД для пассажиров трамвая займет около двух минут.

Станция Митьково будет расположена в районе Русаковской улицы, где пролегают четыре трамвайных маршрута – 4, 7, 13 и 43. В среднем пассажиры совершают на них более 80 тыс. поездок в будние дни.

В конце марта заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщал, что маршруты МЦД будут простираться до 11 регионов Центрального транспортного узла (ЦТУ) — сетью скоростных электричек, которые свяжут столицу с ближайшими регионами. Также политик напомнил, что создание пассажирских железнодорожных диаметров было начальным этапом развития ЦТУ.

Ранее Максим Ликсутов назвал число воспользовавшихся станциями МЦД в Новой Москве.