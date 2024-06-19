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Врач рассказал, как избежать отравления ботулизмом

Врач Тимаков: консервы во вздутой банке могут привести к отравлению ботулизмом

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Shutterstock/New Africa

Россиянам важно выкидывать консервы и другие продукты во вздутой упаковке, чтобы избежать отравления ботулизмом. Об этом kp.ru рассказал врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

По его словам, бактерия, которая провоцирует данное заболевание, может размножаться только при условии отсутствия кислорода. Она вырабатывает нейротропный яд, который, в свою очередь, поражает центральную нервную систему, уточнил врач.

«Яд не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, распознать его сложно. Первые симптомы болезни похожи на кишечное отравление: расстройство стула, боли в животе, рвота. Как только появляются неврологические симптомы (расстройство зрения, головные боли, сухость во рту, нарушение глотания), незамедлительно нужно обращаться к врачу», — сказал Тимаков.

Он уточнил, что специальная сыворотка поможет избежать негативных последствий для организма после отравления, если ввести ее в первые дни заболевания.

Накануне Baza писала, что причиной отравления 150 человек в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани стала консервированная фасоль, которая была использована для приготовления салата «Лобио с фасолью».

Ранее россияне на фоне вспышки ботулизма ответили, едят ли они покупные салаты.

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