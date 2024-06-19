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Комиссия в РФ предложила признать ВСУ террористической организацией

Парламентская комиссия предложила ГП признать ВСУ террористической организацией

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре РФ признать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и Службу безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговый доклад комиссии.

Генпрокуратуре во взаимодействии с Федеральной службой безопасности (ФСБ) также рекомендовано инициировать признание террористической организацией Главное управление разведки Минобороны Украины. В документе подчеркивается, что рекомендация выдвинута с учетом выявленных в ходе парламентского расследования действий указанных структур, направленных на создание угрозы безопасности детей.

10 июня комиссия провела заключительное собрание. В среду Госдума и Совфед намерены утвердить доклад парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Украины.

В марте вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко заявляла, что финальную версию доклада парламентской комиссии, которая расследовала преступления, совершенные украинскими властями против детей, направят в ООН и Межпарламентский союз. По словам сенатора, Россия с начала СВО пыталась защитить детей в зоне конфликта, однако не увидела аналогичных усилий со стороны западных стран и Украины. Напротив, ВСУ регулярно обстреливают гражданские объект, что РФ требует немедленно прекратить.

Ранее суд заочно арестовал причастного к теракту в России полковника ВСУ.

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