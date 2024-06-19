В Томске завели уголовное дело на юношу, который бил котенка своей девушки о стену

В Томске возбудили уголовное дело на 21-летнего юношу за жестокое обращение с животным, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудница ветклиники обратилась в полицию и рассказала, что молодой человек принес на прием котенка с закрытой черепно-мозговой травмой. Тогда ветеринары смогли выходить животное.

Однако спустя пару недель тот же мужчина вновь обратился в клинику с жалобами на плохое самочувствие питомца своей девушки. В этот раз реанимировать животное не удалось.

Тогда правоохранители изучили медицинскую документацию и задержали подозреваемого. Тот признался, что бросал котенка в стену, пока его возлюбленной не было дома. Возбуждено уголовное дело, юноша находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейских из Германии обвинили в издевательствах над служебными лошадьми.