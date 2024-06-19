В Перми между пассажирами поезда произошла массовая драка

Из-за массовой драки с участниками СВО в Перми задержали поезд Москва — Абакан. Кадры с места инцидента опубликовала группа «ЧП ДТП Пермь».

В драке участвовали около 30 человек, отметили очевидцы. На фото также попали сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские. В итоге дебоширов сняли с поезда.

До этого в подмосковном Одинцово произошла поножовщина между неизвестными мужчинами.

Очевидцы произошедшего рассказали, что двое злоумышленников гнались за своей жертвой в районе Можайского шоссе. Когда они догнали его, один из нападавших ударил его по голове, а второй начал наносить удары ножом в ногу пострадавшему.

16 июня стало известно, что в Липецке двое мужчин устроили драку в стиле ММА и стрельбу во дворе жилого дома. Между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в борьбу на земле с применением болевых и удушающих приемов. В результате один из оппонентов взял пистолет из своего автомобиля и стал стрелять в противника.

Ранее в Рязани мужчина устроил стрельбу на предприятии.