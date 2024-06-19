Мошенники запугали россиянку, что у нее отберут детей, и выманили 1,5 млн рублей

Жительницу Хангаласского района Якутии запугали мошенники, злоумышленники убедили мать в том, что смогут отобрать у нее детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился муж обманутой женщины. Мужчина рассказал, что несколько дней жена общалась по телефону с неизвестными, сначала ей сообщили о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», затем аферисты заявили, что россиянка якобы стала соучастницей преступления, когда на нее пытались оформить автокредит.

Мошенники запугивали женщину тем, что в случае расследования у нее отберут детей органы опеки, испугавшись, она оформила на себя кредит на 1,5 млн рублей и перевела деньги на указанные преступниками счета.

До этого сообщалось, что в Северодвинске мошенник убедил 11-летнего мальчика выпустить газ в квартире и щелкать зажигалкой, когда ребенок был один дома. Инцидент произошел 13 июня на Первомайской улице. Мужчина поехал на работу и забыл телефон дома, где остался его сын. Родителю позвонил неизвестный и мальчик поднял трубку. Незнакомец представился ребенку начальником отца и убедил малолетнего, что скоро к ним домой должны прийти ремонтировать газ и к этому нужно подготовиться. Злоумышленник сказал ребенку закрыть окна и двери, убрать животных и открыть все газовые горелки, а после этого зажечь огонь. Мальчик последовал инструкциям. Когда он сидел и щелкал зажигалкой, домой за телефоном вернулся отец, который закрыл газ и открыл окна. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенника, похитившего более 10 млн рублей, задержали в Ростовской области.