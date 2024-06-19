Защита американского военного Блэка обжалует приговор

Защита американского военного Гордона Блэка собирается обжаловать приговор, который в отношении него вынес суд во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката осужденного Ингу Кириченко.

«Будем обжаловать приговор», — сказала юрист в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

19 июня Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.

До этого стало известно, что Блэк не признал вину в том, что он угрожал лишить свою девушку жизни, а вину в краже американец признал частично.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб.

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