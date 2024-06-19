Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров

Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье обитает стабильная группа редких дальневосточных леопардов, которые имеют потомство. Это может помочь популяции этих больших кошек вернуться на Корейский полуостров, сообщает учреждение.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей ранее были замечены у границы с КНДР.

Северная Корея входит в исторический ареал леопарда, но там это животное исчезло в прошлом веке. Сейчас официальных данных о дальневосточных леопардах в этой стране нет.

«Наблюдения в нацпарке «Земля леопарда» показали: в пределах 5-10 километров от границы с КНДР существует стабильная размножающаяся группа больших кошек... Леопарды отмечаются на фотоловушках до четырех раз в месяц, за несколько лет наблюдений здесь обнаружили 11 взрослых особей и 12 котят. Эта группа служит потенциальным источником особей, которые могут «переехать» в Северную Корею», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда растет, они возвращаются в места, где их не видели десятилетиями.

«Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР — для этого нужны данные с еe территорий», — приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марины Сырицы.

Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров, уточнила представительница нацпарка.

Ранее свидание редких дальневосточных леопардов впервые попало на видео.