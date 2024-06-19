Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дальневосточные леопарды могут вернуться на Корейский полуостров

В нацпарке рядом с КНДР найдена автономная группа дальневосточных леопардов

close
100%
Телеграм-канал Дирекция заповедников «Земля леопарда»/VK

Ученые установили, что у границы с КНДР в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье обитает стабильная группа редких дальневосточных леопардов, которые имеют потомство. Это может помочь популяции этих больших кошек вернуться на Корейский полуостров, сообщает учреждение.

Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей ранее были замечены у границы с КНДР.

Северная Корея входит в исторический ареал леопарда, но там это животное исчезло в прошлом веке. Сейчас официальных данных о дальневосточных леопардах в этой стране нет.

«Наблюдения в нацпарке «Земля леопарда» показали: в пределах 5-10 километров от границы с КНДР существует стабильная размножающаяся группа больших кошек... Леопарды отмечаются на фотоловушках до четырех раз в месяц, за несколько лет наблюдений здесь обнаружили 11 взрослых особей и 12 котят. Эта группа служит потенциальным источником особей, которые могут «переехать» в Северную Корею», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что благодаря природоохранным мерам в России популяция леопарда растет, они возвращаются в места, где их не видели десятилетиями.

«Сейчас мы не можем наверняка утверждать, есть ли дальневосточный леопард в КНДР — для этого нужны данные с еe территорий», — приводятся в сообщении слова начальника отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Марины Сырицы.

Однако стабильно размножающаяся группировка подвида недалеко от русско-корейской границы формирует отличные перспективы для расселения редкой кошки из России на Корейский полуостров, уточнила представительница нацпарка.

Ранее свидание редких дальневосточных леопардов впервые попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами