Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве

Экс-совладельца лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на транспортном рынке.

По словам одного из собеседников издания, бизнесмена задержали утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс». Другой источник рассказал, что по этому же делу были задержаны еще пять человек.

Тайчер являлся совладельцем «Трансфин-М» и «СГ-Транс» с зимы 2024-го и августа 2023-го соответственно. В компаниях отказались от комментариев.

«Трансфин-М» — одна из крупнейших лизинговых компаний в России. Она специализируется на операционном лизинге вагонов.

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