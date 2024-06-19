Половина россиян недовольны своей зарплатой

Только 16% россиян сегодня полностью довольны своей заработной платой. Еще треть (30%) признались, что в целом зарплата их устраивает, но хотелось бы получать больше, а 54% абсолютно не удовлетворены уровнем своих доходов. Это показал опрос, который провели эксперты кадровой компании UTEAM. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом каждый второй респондент уже говорил с руководством о повышении оплаты труда, но успеха достигли лишь 9%.

Свыше половины опрошенных россиян — 64% — признались, что хотели бы зарабатывать в полтора раза больше, чем сейчас. Именно такой уровень дохода будет для них идеальным. Еще 14% мечтают о росте заработной платы на 40% от текущей, 12% — на треть. 10-20% до идеальной заработной платы не хватает лишь каждому десятому.



Почти каждый второй респондент (49%) ранее разговаривал со своим начальством о повышении зарплаты. Однако из них только 9% в итоге добились того роста доходов, на который рассчитывали. Еще 13% рассказали, что им повысили зарплату, но недостаточно, а для 27% общение с руководством оказалось безрезультатным.

Еще 51% россиян ни разу не просили у руководства повышения заработной платы: 11% боятся это делать, 22% не знают, как аргументировать свою просьбу. 18% опрошенных добавили, что пока не обсуждали увеличение оплаты труда, но намереваются сделать это в ближайшее время.

Среди тех, кто просил повышения заработной платы или планирует сделать это в ближайшее время, 44% аргументировали это увеличением объемов работы и количества задач. 25% акцентировали внимание руководства на длительном сотрудничестве с компанией и своем непрерывном стаже, 18% — на своем большом вкладе в успешный проект.

Кроме того, 17% сообщили руководству, что рассчитывают на повышение зарплаты, так как прошли дополнительное обучение и повышение квалификации. 13% честно признались, что хотели бы получать больше, так как испытывают финансовые трудности, а 10% попросту сказали, что уволятся, если им не поднять оплату труда.

«Разговаривать со своим непосредственным руководителем о повышении заработной платы — абсолютно нормальная практика, однако делать это нужно грамотно, заранее продумав аргументацию. Плохой вариант — давить на жалость и личные обстоятельства, рассказывая о своих финансовых трудностях. Долгие годы работы в компании также не являются для работодателя объективным поводом для увеличения затрат на ФОТ. Не стоит также оперировать и тем, что кому-то из ваших коллег зарплату увеличили, а вам нет. Во всех перечисленных аргументах нет главного — реальной пользы, которую сотрудник приносит компании, достижений, за которые он заслужил больший доход. Метод «шантажа» — то есть, угрозы уволиться, если зарплата не вырастет — тоже нельзя назвать хорошим аргументом. Однако когда у вас действительно на руках есть оффер от другой компании, которая предлагает более высокую заработную плату, озвучить этот факт текущему работодателю можно. Но только в комплексе с другими корректными аргументами», —прокомментировала Елена Тимошкина, руководитель направления по работе с клиентами кадровой компании UTEAM.

Эксперт отметила, что добиться регулярного роста заработной платы помогут ежеквартальные встречи с непосредственным руководителем, на которых сотрудник рассказывает о своих достижениях. Именно на таких встречах можно поднимать и вопрос об увеличении оплаты труда или о премировании.

«В качестве аргументации следует в первую очередь приводить конкретные цифры: каких результатов удалось достичь, на сколько выросла прибыль, какова экономия бюджета и так далее. То же касается и увеличения количества задач — следует оценить, насколько сильно вырастет нагрузка. Если работодатель отказал вам, обязательно спросите о том, что необходимо сделать, чтобы зарплату все-таки повысили. При этом важно учитывать и общее положение дел в компании: если бизнес переживает не лучшие времена, прибыль не растет или даже падает — разговор о зарплате лучше отложить», — рекомендовала Тимошкина.

Ранее выяснилось, что руководители готовы доплачивать за работу летом.