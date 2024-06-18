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МВД России проверит ошибочное аннулирование гражданства матери бойца РФ

Матери российского бойца вернули аннулированное из-за ошибки гражданство

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Максим Блинов/РИА Новости

Матери российского бойца Татьяне Луценко вернули российское гражданство, которое было аннулировано по ошибке. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои краснодарские коллеги вручили новый паспорт Татьяне Луценко – матери нашего бойца, находящегося на СВО. Благодарю общественников и блогеров за неравнодушный отклик на возникшую ситуацию. На их публикации мы незамедлительно отреагировали», — сказала она.

По словам Волк стало известно о том, что сотрудник подразделения по вопросам миграции не принял документы Луценко из-за отсутствия сведений о приобретении гражданства Российской Федерации в имеющихся учетах.

«Его действия признаны ошибочными, так как проверка законности приобретения гражданства хоть и является обязательной, но не должна затрагивать саму процедуру замены основного документа. В МВД России уже проводится проверка по данному факту», — добавила она.

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